В КФУ рассказали, какая погода ждет татарстанцев в июле

В Татарстане температура воздуха в июле будет в пределах нормы, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, июль будет более сухим, осадков выпадет ниже нормы. Среднемесячная температура июля составит 20 градусов тепла, что также будет в пределах нормы.

Переведенцев отметил, что в целом летом в Татарстане будет переменчивая погода с температурными перепадами. Это особенно сильно влияет на метеочувствительных людей, для которых нужна стабильная температура.

Помимо этого, в воскресенье, 28 июня, в Татарстане ожидается несущественное похолодание. А в понедельник и вторник температура воздуха ночью опустится до 9 градусов тепла, днем — до 18 градусов, сообщает пресс-служба вуза.

Днем МЧС по РТ объявило штормовое предупреждение в республике. На Татарстан надвигаются грозы, ветер и град.

