Торговцы из «Новой Туры» временно переехали на строительный оптовый рынок в Казани

Фото: Зульфат Шафигуллин

Предприниматели из закрытого рынка Новая Тура развернули торговлю на строительном рынке в поселке Залесный, что в 10 минутах от Салават Купере.

На месте побывал корреспондент «Реального времени». По словам продавцов, они были вынуждены временно переехать на открытый рынок, так как до сих пор платят аренду в Туре — около 120 тысяч за 3 месяца. Торговцы ожидают, что Туру откроют после 5 июля и планируют переехать обратно.

Как сообщает корреспондент, на рынке закупиться могут только оптовики. Практически все продавцы носят защитные маски и перчатки.

Ранее торговцы пытались достучаться до Рустама Минниханова в «Инстаграм». А еще раньше в технополисе «Новая Тура» начал развиваться предпринимательский бунт.

