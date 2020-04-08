Торговцы «Новой Туры» готовятся запустить предпринимательский бунт в Татарстане

Как стало известно «Реальному времени», в технополисе «Новая Тура» назревает предпринимательский бунт. Порядка 1 200 торговцев непродовольственными товарами, вынужденных отсиживаться в самоизоляции, возмущены планами владельцев рынка повысить арендную плату.

— У каждого предпринимателя есть обеспечительный платеж по 100 тыс. рублей, эти суммы могут сняться с наших расчетных счетов вообще сразу же. Мы понятия не имеем, как поведут себя инвесторы, владельцы — это один американец, другой — из Израиля. Для них мы овощи, они нас жалеть не будут, я это точно знаю, — рассказывает «Реальному времени» местный арендатор, предприниматель Талгат Гимадеев.



Вторая сторона конфликта — представители оператора комплекса ООО «Барсил» переводят стрелки на собственника «Туры» и утверждают, что и сами почти на грани банкротства.



— Собственник «Новой Туры» строил ее на кредиты Сбербанка. И платежи по этим кредитам с закрытием рынка никто не отменял, не приостанавливал. Но деньги взять неоткуда, торговля остановилась. Мы ждем законодательного урегулирования отсрочек. Если банк изменит условия собственнику, он изменит условия нам, а мы — субарендаторам.



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