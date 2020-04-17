Татарстанские торговцы бьют челом в «Инстаграм» Рустама Минниханова

Фото: Илья Репин

Массовые обращения в президентский «Инстаграм»

Сегодня с утра в «Инстаграм»-аккаунте президента Татарстана опубликованы несколько фотографий: кроме традиционного «оконного лука» на площадь Свободы, там еще виды Камы и «Нижнекамскнефтехима» с высоты птичьего полета — президент отправился с визитом в Нижнекамск. В комментариях под каждым постом — десятки обращений от малого бизнеса республики с просьбами о помощи, и на момент публикации материала они продолжают появляться.

Речь идет в основном об ИП, которые продают непродовольственные товары и арендуют небольшие точки на вещевых рынках и в торговых центрах по всей республике. Они не попали в список пострадавших отраслей бизнеса, поэтому им не полагаются льготные кредиты и кредитные каникулы от банков. Под недавно анонсированные «путинские» выплаты их ситуации тоже не подходят, поскольку у них немного или вообще нет сотрудников. Ситуация, по словам предпринимателей, критическая: многие из них с закрытием торговых точек остались вообще без средств к существованию. Поэтому они организовали своеобразную акцию — крик о помощи в президентский «Инстаграм».

Вот примеры обращений к Рустаму Минниханову (орфография и пунктуация источников сохранены, — прим. ред.).

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Мы ИП Предприниматели торгующие не продовольственноми товароми обращаемся к Вам что бы Вы нас услышали мы микро бизнес, иза пондемии наши рабочие места в торговых центрах и рынки закрыты, мы все остались без средств существование у нас семья дети которых надо кормить платить аренду налоги ипотеку на что? Нам есть не чего кормить не на что, как нам дальше жить, это уже крик души ,других заработков мы не имеем,и я надеюсь что Вы нас услышите я не одна ,нас тысячи таких как я .Выплату МРОТ нам не дают, и скажите пожалуйста что нам делать как дальше жить на что?? У многих из нас есть ипотеки кредиты , банки требуют выплаты а нам просто не то что выплачивать все это а скоро и есть не на что будет все запасы продуктов заканчиваются, чем дальше кормить детей не знаем. Мы все надеемся на Вас что вы нас не бросити и поможите с уважением к Вам предпринематели микро бизнеса Татарстана».

Прошу вас сделайте каникулы по ЕНВД , для ИП. Нам действительно очень страшно. Мы уходим в долгий, длинный минус. Просим у вас помощи. Сделайте правильное решение. Спасибо.

Здравствуйте наш президент,наш защитник,наш помошник,наш наставник.Мы живем в г.Нижнекамск,он вам пркрасно знаком,часто его посещаете.Я работаю на рынке,я ИП.С 28 марта,нас закрыли в связи с угрощой короновирусной инфекцией.Опишу свою ситуацию.Доход у меня был только с рынка,если я торговала тыс на три,я была очень рада,и благодарила бога.А теперь посчитайте,аренда,квартплата,налоги,товар,что остается...Нас лишили даже этого,как мне жить? Как платить кредит,и всё остальное? Не извесно,когда это закончится,и как скоро мы встанем на ноги....Дохода у меня больше нет,денег на счетах нет,как мне выжить,как не умереть с голоду,и остаться достойным человеком,думая,что я нужна своей стране. Что вы нам ответите,как поможите,протянете руку помощи,или нет...

Мы ведь не виноваты,что так произошло в стране.Арендодатели,нас слушать не хотят,требуют погашения задолжности,налоги,тут вообще хоть в петлю лезь,кредиты задушили вообще....Нам что,начинать торговать своими органами,что б прокормить свои семьи??? Детям не объяснить,что мама,или папа остались без дохода мизерного,но без дохода.Мы просто сидим без всего...Помогите нам пожалуйста,встаньте на нашу сторону,и защиту..Ведь тем,кем мы созданы,он всё видит,и я думаю он поможет нам всем..

Мы предприниматели создали себе рабочие места и исправно платим налоги, арендную плату, пенсионные выплаты. С 28 марта наша деятельность остановлена. Платежи продолжаются , их не отменили, чем дольше не мы работаем, тем больше растут наши долги ! ИП изначально, не могли вернуть 13 % НДФЛ за оплату учебы, платные медицинские услуги, за квартиру, всем этим мы соглашались. Многие ИП платят ЕНВД, раньше, если ты на время закрыла свою деятельность, брали каникулы, час эти условия отсутствуют в ЕНВД, работаешь или нет, платишь 100%

Мы справедливо просим, в на работающие месяцы сделать нам арендные и налоговые каникулы.

Мы справедливо просим, в на работающие месяцы сделать нам арендные и налоговые каникулы. Уважаемый,Рустам Нургалеевич!Обращаемся к вам как к последней надежде на помощь!Мы ИП вашей Республики Татарстан(розничная торговля непродовольственными товарами,ТК закрыты с 28 марта..) .В основном тут женщины и с семьями и одинокие,но с детьми,которых мы тоже хотим накормить.Никогда ничего не просили-налоги,аренду,кредиты(у кого они есть)всегда платили исправно.Но произошла такая ситуация в стране,в республике(Каронавирус)и мы за бортом..Мы,предприниматели вашей Республики Татарстан просим,уже слезно,обратить на нас внимание,помочь в получении МРОТ, отмене арендной платы,приостановлении налогов,отсрочки действующих кредитов.Думаем,что как люди,мы тоже имеем право на существование-и наши дети,семьи..Надеемся на вашу поддержку,товарищ президент.

«Это хуже, чем война!»

Напомним, недавно «Реальное время» писало о критической ситуации, сложившейся на непродовольственных рынках Татарстана, в том числе в «Новой Туре», где работают 1 200 предпринимателей.

Юлия Смайылова, представитель движения «Бизнес в опасности», рассказала о том, что в него уже входят около 5 000 представителей микробизнеса. Предприниматели обратились сегодня к президенту организованно: чтобы множеством своих историй обратить на себя внимание. Она говорит:

— Про нас все забыли. Торговля непродуктовыми товарами — одеждой и обувью — не подходит под критерии пострадавших отраслей, а сотрудников у большинства из нас — максимум два-три (если они вообще есть), поэтому мы не подходим под программы помощи малому бизнесу, которые сейчас широко анонсированы. Но мы в настоящей беде. У многих сейчас даже нет денег на еду. Мы, как послушные граждане, сидим в самоизоляции. Наладить торговлю онлайн мы не можем — во-первых, это нелегко, а во-вторых, торговые комплексы закрыты, и мы даже не можем забрать товар. Банки каждый день звонят, требуют оплатить кредиты. Плюс аренда — это вообще ужасный вопрос. Здесь ведь две стороны — арендатор и арендодатель, и у каждого своя правда. Их нельзя обязать к тому, чтобы нам дали арендные каникулы.

Юлия рассказала «Реальному времени» о том, что Фонд поддержки предпринимательства и бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев два дня назад выслушали представителей движения, уже создан оперативный штаб для решения их проблем. Но решения пока не видно — микробизнесу предложили поучаствовать в программе ФПП «Фаст Трек», но она не подходит большинству из них из-за очень строгих критериев выдачи льготных займов. Единовременной выплаты в размере МРОТ им тоже пока выдать не могут. Единственное, что, по словам Юлии, пока возможно сделать в рамках закона — закрыть ИП, встать на биржу труда и получать пособие по безработице.

— Омбудсмен нас слышит, хочет помочь, но у него нет волшебного чемоданчика с деньгами. Он проникся нашей проблемой и уже неделю ею занимается. Но он не может единолично ее решить. Штаб создан, наверное, таких встреч будет еще много, но помочь надо оперативно. Поэтому члены сообщества сегодня рассказывают о своих бедах Рустаму Нургалиевичу. У нас ведь нет подушки безопасности. Вспомните, сколько пожаров случается в торговых центрах? После каждого из них многие из нас долго снова вставали на ноги, все закредитованные. А то, что сейчас происходит, — новый форс-мажор, это же хуже, чем пожар. Как людям подняться в этой ситуации? Чем кормить детей? В сообществе есть люди, которые готовы уже даже на суицид, потому что у них нет выхода. Мы остались без средств к существованию и хотим, чтобы нас услышали на всех уровнях.

Людмила Губаева