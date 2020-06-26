В Татарстане за первый день в голосовании по Конституции поучаствовали 357 599 человек

Глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что вчера на голосование по поправкам в Конституцию России в республике пришли 357 599 человек.

«Это хороший показатель. Экзитпол показывает, что в принципе идет все активно, на хорошем уровне», — сказал он.

По данным ВЦИОМ по стране, в поддержку поправок в Основной закон страны высказались 72,9% россиян из ответивших на вопросы социологов. 26,6% избирателей поправки не одобрили, а еще 0,5% испортили бюллетени. При этом 31,3% выходивших с участков отказались отвечать на вопрос о том, как они проголосовали.

ЦИК Татарстана сообщает, что в республике данные первого дня по поддержке поправок несколько выше, но в целом совпадают с общероссийскими тенденциями. А избирателям старшего возраста обеспечили возможности проголосовать на дому, поэтому они, одна из самых электорально активных групп избирателей, фактически вообще не участвуют в экзитполе — и их голоса не учитываются в итоговом результате.

Также Кондратьев рассказал, что автобусы в качестве мобильных участков в Татарстане сейчас в топе российских новостей.

