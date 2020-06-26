Глава ЦИК Татарстана: «Наше ноу-хау на выборах, автобусы, — в топе новостей»

Фото: Александр Артемьев

Глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, что автобусы в качестве мобильных участков применялись в Татарстане и на прошлых выборах. При голосовании по поправкам в Конституцию на них обратили внимание российские СМИ.

«В топе российских новостей — наше ноу-хау, которое мы применяем с 15 года. Это наши автобусы. Автобусы были резервными пунктами голосования на случай, если свет выключится или еще что-то такое. В 2018 году они активно использовались. Сейчас мы в полной мере почувствовали, что это удобно, комфортно и недалеко от дома», — сказал он.

Сегодня корреспондент «Реального времени» побывал в передвижном мобильном пункте для голосования на улице Роторной, который был организован на базе автобуса.