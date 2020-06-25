Мать из Казани два года пытается добиться жилья тяжелобольному сыну

Фото: из личного архива Лилии Гисматуллиной

Мать тяжелобольного ребенка из Казани два года добивается предоставления жилья ее сыну-инвалиду. Лилия Гисматуллина не может добиться ни положенной квартиры, ни субсидии.

Как пишет RT, сотрудники городской администрации отказывались ставить ребенка на учет как нуждающегося во внеочередном получении жилья. После того как вмешалась прокуратура и Верховный суд, мальчика внесли в списки внеочередников, но квартиру так и не выделили. А Вахитовский районный суд Казани счел, что мальчику положено не жилье, а субсидия, но даже ее чиновники не спешат выдавать.

15-летний Ильдар Гисматуллин страдает редким диагнозом энцефалотригеминальный ангиоматоз (синдром Штурге-Вебера). Опухоль в сосудах головного мозга — неизлечимая и неоперабельная. При этом Лилия одна воспитывает сына, родной отец покинул семью, узнав о диагнозе.

В соответствии со ст. 51 и 57 Жилищного кодекса (ЖК) РФ Ильдар имеет право на предоставление вне очереди отдельного жилья по договору соцнайма. Однако чиновники отказывались ставить мальчика на учет. По мнению мамы мальчика, сотрудники администрации ждут, когда не будет оснований предоставлять квартиру.

— Сначала дожидались, когда не станет мамы, а теперь ждут, когда не станет Ильдара. Как говорится, нет тела — нет дела. Но мы собираемся очень долго жить. Долго и счастливо, — передает слова Лилии Гисматуллиной RT.

Как прокомментировали в исполкоме, жилье по соцнайму предоставляется в первую очередь малоимущим гражданам. Предоставлять жилье другим категориям жителей у муниципалитета нет полномочий.

Ранее 93-летняя Бибинур Лутфуллина из Казани получила однокомнатную квартиру. Жилье было предоставлено Госжилфондом РТ.

