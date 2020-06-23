Гол Бакаева стал 1200-м для «Рубина» в чемпионатах России

Гол Солтмурада Бакаева, забитый в ворота «Урала» (2:1) в рамках 23-го тура РПЛ, стал 1200-м мячом для «Рубина» в чемпионатах России, сообщает пресс-служба казанцев.

По этому поводу на сегодняшней тренировке главный тренер клуба Леонид Слуцкий поздравил футболиста и вручил ему памятную футболку с 1200-м номером на спине.

Напомним, на прошедших выходных «Рубин» впервые после приостановки сезона провел матч в рамках РПЛ, обыграв в гостях «Урал» (2:1). Подробнее об итогах победной встречи можно почитать в материале «Реального времени».