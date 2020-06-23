Глава ОКР Поздняков считает, что россияне поедут на Олимпиаду в Токио под своим флагом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков полагает, что российской команде удастся выступить на Олимпиаде-2020 в Токио под своим флагом.

«ОКР является полноправным участником олимпийского движения, в наш адрес нет никаких обвинений и подозрений. Олимпийский комитет России все свои обязанности в соответствии с хартией исправно выполняет и пользуется всеми правами, которые она гарантирует. Поэтому мы готовимся сформировать команду, которая будет выступать в Токио под российским триколором», — сказал Поздняков.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.