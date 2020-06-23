Очигава встретится с Куценко, ее бой с Шариповой отменен

Бой между финалисткой Олимпиады Софьей Очигавой с казахстанской чемпионкой Фирузой Шариповой отменен из-за ситуации с коронавирусом. Вместо нее в Казань приедет Юлия Куценко.

Изначально бой с Шариповой был запланирован на 19 июля в Казани в рамках турнира по боксу, но его перенесли на более поздний срок.

Дату и место встречи Очигавы с Куценко объявят чуть позже. Ожидается, что боксеры сойдутся в десятираундовом противостоянии и поборются за титул чемпионки мира.

Всего Куценко провела на профессиональном ринге девять боев, в семи из них одержала победы, в том числе в трех нокаутом. Свой последний бой Куценко провела в сентябре 2018 года, проиграв Шариповой единогласным решением судей.

Напомним, что в марте Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) во время поединка с итальянкой Анджелой Канниццаро, который также прошел в Казани.