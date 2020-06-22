Итоги дня: Татарстан выходит на II этап снятия ограничений, в центре Казани изменится схема движения
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 июня:
- Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По словам спикера, ведомство согласовало с Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека решение о переходе на второй этап снятия ограничений. В связи с тем, что 24 июня ожидается парад, принятие решения о дальнейшем снятии ограничений будет отложено примерно на 25 июня. Тогда уже и станет понятно, какие следующие этапы снятия ограничений в республике будут осуществлены. Отметим, что для окончательного перехода Татарстан ждет постановления кабмина РТ.
- Сегодня власти Казани анонсировали изменения в схеме движения транспорта по центру. Так, для ликвидации пробок улица Тихомирнова станет односторонней, а Лево-Булачная — двусторонней, нетранзитной и частично пешеходной. Предварительный срок ввода новой схемы — 2021 год. Все подробности — в материале «Реального времени».
- К началу июля в России откроются все популярные туристические направления для местных путешественников. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что тогда можно будет говорить о старте летнего туристического сезона. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился 22 июня.
- Сегодня представители медицинского сообщества Татарстана рассказали о том, как развивается программа, по которой изучают эффективность применения донорской плазмы в терапии COVID-19. Программа по внедрению и разработке этого метода лечения была принята в Татарстане еще в середине апреля — вслед за московской клиникой Склифосовского. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- ГКУ «Главтатдортранс» разместило тендер на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе от ул. Несмелова до федеральной трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. На это из республиканского бюджета направят 4,5 миллиарда рублей. Всего должно быть построено 5 548 метров дороги. Срок выполнения работ — 24 октября 2022 года. Дорога-дублер Горьковского шоссе протяженностью около 13 км, согласно Генплану Казани — 2040, должна пройти параллельно улице Боевой и соединить Кировский район Казани с трассой М-7 в районе Займища. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Синоптики Татарстана рассказали, сколько еще продлится прохладная погода в республике. Согласно их прогнозам, в среду возможны грозы и град, а в четверг столбики термометров не поднимутся выше +18°С. По предварительным данным, в конце недели воздух начнет прогреваться. К субботе синоптики прогнозируют от +18°С до +23°С. Однако дожди по-прежнему возможны.
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