На дорогу-дублера Горьковского шоссе в Казани потратят 4,5 миллиарда рублей

ГКУ «Главтатдортранс» разместило тендер на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе от ул. Несмелова до федеральной трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. На это из республиканского бюджета направят 4,5 миллиарда рублей.

Тендер разместили сегодня. Заявки принимаются до 8 июля, в этот же день подведут итоги.

Всего должно быть построено 5 548 километров дороги. Срок выполнения работ — 24 октября 2022 года.

Дорога-дублер Горьковского шоссе протяженностью около 13 км, согласно Генплану Казани — 2040, должна пройти параллельно улице Боевой и соединить Кировский район Казани с трассой М-7 в районе Займища. Подробнее — в материале «Реального времени».

В начале июня появились первые фотографии стройки дороги-дублера Горьковского шоссе.