Синоптики Татарстана ждут потепления к концу недели

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане прохладная погода сохранится до конца недели, считают метеорологи. В среду возможны грозы и град, а в четверг столбики термометров не поднимутся выше +18°С.

Во вторник, 23 июня, республика будет находиться под влиянием антициклона с севера Скандинавии. Существенных осадков не ожидается. Дневные температуры будут колебаться от +19°С до +24°С.

В среду ожидается более неспокойная погода, Местами пройдут грозовые дожди, сила ветра может достигать 15-20 м/с, локально возможен град. Днем воздух прогреется до тех же 19-24 градусов тепла.

В четверг температура опустится 13-18 градусов Цельсия, что на 8-9 градусов ниже норму, подчеркивается в сообщении Гидрометцентра РТ. Возможен небольшой дождь.

По предварительным данным, в конце недели воздух начнет прогреваться. К субботе синоптики прогнозируют от +18°С до +23°С. Однако дожди по-прежнему возможны.