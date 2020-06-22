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Кварацхелия из «Рубина» вошел в сборную лучших игроков 23-го тура РПЛ

14:32, 22.06.2020
Кварацхелия из «Рубина» вошел в сборную лучших игроков 23-го тура РПЛ
Фото: vk.com/fcrk

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную 23-го тура РПЛ по версии статистической компании OptaSports.

Футболист казанцев показал яркую игру против «Урала» (2:1). Его гол и результативная передача помогли «Рубину» одержать волевую победу в гостях и укрепить положение команды в борьбе за выживание.

Кроме него в число лучших попал футболист «Уфы» Даниил Фомин, отметившийся голом в ворота «Тамбова» (2:1).

Символическая сборная 23-го тура РПЛ: Лунев («Зенит») — Ракицкий, Иванович (оба — «Зенит»), Чорлука («Локомотив») — Кварацхелия («Рубин»), Фомин («Урал»), Барриос, Малком (оба — «Зенит»), Ал. Миранчук («Локомотив») — Ильин («Ахмат»), Луценко («Арсенал»).

Подробнее о победе «Рубина» над «Уралом» в первом после возобновления туре РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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