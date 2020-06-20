Год назад в Тбилиси начались акции протестов против «российской оккупации» Грузии

Ровно год назад, 20 июня 2019 года, в Тбилиси началась многотысячная акция протеста. Митингующие попытались прорваться в здание парламента, грузинская полиция применила против них слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Поводом для протестов послужило выступление в парламенте Грузии российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова. Он открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов сидел в кресле спикера и говорил на русском языке, что возмутило депутатов оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение». Они блокировали трибуну. В результате российский политик под охраной уехал в гостиницу, а затем российская делегация покинула Грузию.

Оппозиция предъявила ультиматум и дала один час на отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Вечером у здания парламента начали собираться протестующие. Они выступали против «российской оккупации» Грузии. Митингующие пытались прорваться в здание парламента, полицейские разгоняли их с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

Участники митинга кидали в полицейских бутылки, сооружали баррикады и скандировали антироссийские лозунги с требованием прекратить оккупацию Абхазии и Южной Осетии.

Ночью протестующие устроили погром в одном из офисов партии «Грузинская мечта» и сожгли партийные флаги. В это же время полицейские очистили площади перед парламентом и задержали участников митинга, которые оказывали наибольшее сопротивление.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил поддержку протестующим и призвал полицейских перейти на их сторону. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала его позицию неприемлемой и подчеркнула, что оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют «план Москвы». Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе счел протест справедливым, но при этом обвинил оппозицию в попытках дестабилизации страны. В российском МИД действия «радикальных политических сил Грузии» осудили и выразили возмущение их действиями, которые использовали международный форум «для выплескивания своих антироссийских настроений».

Отметим, что Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года после августовской войны и признания РФ Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Грузия считает эти страны своей территорией, оккупированной Россией.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.



Организаторы митинга рассказали «Реальному времени», что побудило людей выйти на улицы. Подробнее — в материале интернет-газеты.