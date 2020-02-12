«Ростех» опроверг информацию, что заберет у казанского «МВЕНа» патенты на самолеты Т-500

Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию о том, что она пытается забрать у казанской фирмы «МВЕН» патенты на сельскохозяйственные самолеты Т-500. Известно, что компания из Иннополиса «Аэропрактика», связанная с «Ростехом», через суд пытается вернуть у «МВЕНа» заем в 26 млн рублей.

«Патенты, указанные в ходатайстве, не относятся к самолету МВ-500 (Т-500), это патенты, связанные с другими самолетами Фирмы — спортивные, реактивные и т. д. Обеспечительной мерой в данном случае является запрет на отчуждение этого имущества, чтобы недобросовестный должник не мог заранее «вывести» свои активы», — говорится в сообщении.

Еще одна «дочка» «Ростеха» обнинское ОНПП «Технология» подало в суд на казанскую компанию за срывы сроков поставок воздушных судов и требует с нее 200 млн рублей.

Ранее в рамках конференции ЦИПР-2019 генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили основы проекта строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 разработки казанской фирмы «МВЕН» и отдельного аэродрома для экспериментальной авиации в Иннополисе.