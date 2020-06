В соцсетях Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas

Блогер из Tik-tok Арина Ростовская (@arianross) заметила сходство нескольких песен российской группы Little Big с треками The Black Eyed Peas. Она задалась вопросом можно ли считать эти фрагменты плагиатом.

@360tv ЗАБАВНО, ДА? Как думаете, ПЛАГИАТ ИЛИ СОВПАДЕНИЕ? отправь фэну Литл Биг и пиши ниже, кто ещё не украл, а вдохновился ##рек оригинальный звук — granatka94

Так, в композиции Uno, с которой Little Big планировали отправиться на «Евровидение», есть отрывок, напоминающий хит 2005 года My humps. Из этого же трека мог быть взят и кусок для песни Ильи Прусикина Go bananas.

I'm Ok напоминает Scream & Shout одного из бывших участников The Black Eyed Peas рэпера will.i.am.

Многие комментаторы уверены, что здесь имеет место не плагиат, а сознательная пародия.

Напомним, что российская группа Little Big должна была представлять страну на «Евровидении-2020». В середине марта музыканты показали клип на песню Uno, с которой они планировали ехать на конкурс. На сегодня ролик уже набрал более 118 млн просмотров, а принявший в нем участие Дмитрий Красилов, получивший после премьеры прозвище Пухляш, даже вошел в рейтинг Forbes как один из 30 самых перспективных россиян.