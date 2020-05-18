Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Танцор из клипа Uno группы Little Big Дмитрий Красилов, которого пользователи в Сети прозвали Пухляшом, возглавил рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет журнала Forbes по результатам голосования читателей.

«Читательский выбор будет учтен редакцией, экспертным советом и жюри при определении итогового списка участников рейтинга», — говорится в сообщении журнала.

Напомним, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno был самым популярным среди участников.



Ранее в лонг-листе этого рейтинга был уполномоченный по искусственному интеллекту РТ Булат Замалиев. Он вошел в номинанты на попадание в топ-30 в категории «Управление».



Имена самых перспективных россиян до 30 лет станут известны во второй половине мая.