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Группа Little Big выступит на «Евровидении» с песней Uno

00:28, 13.03.2020
Группа Little Big выступит на «Евровидении» с песней Uno
Фото: ru.wikipedia.org

Панк-рэйв группа из Санкт-Петербурга Little Big на шоу "Вечерний Ургант» представила песню Uno, с которой представит Россию на «Евровидении». В этом году песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

На «Евровидении» коллектив выступит в расширенном составе — помимо Ильи Прусикина, Сергея Макарова, Антона Лиссова и Софьи Таюрской на сцену выйдут фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и солистка группы «Ленинград» Флорида Чантурия.

Ранее букмекеры оценили шансы Little Big на «Евровидении».

ОбществоКультура
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