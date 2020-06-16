Все клубы Единой лиги ВТБ подтвердили свое участие в сезоне-2020/21

Все 13 клубов Единой лиги ВТБ по баскетболу подтвердили свое участие в следующем сезоне-2020/21. Об этом рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

«Все 13 клубов подали заявки на участие в чемпионате на следующий сезон, и все соглашения предварительно подписаны. Но сейчас мы перепроверяем гарантии по регламенту, особенно это касается финансовой составляющей. Повторюсь, все команды подтвердили свое участие. Сейчас мы перепроверяем все ресурсы, которые поддерживают наши клубы. Мы хотим застраховаться, чтобы все команды доиграли сезон», — сказал Кущенко.

Напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса прошедший сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно без определения чемпиона страны.

Накануне президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил о возможном сокращении бюджета казанского клуба на следующий сезон. Соответствующее решение может быть принято в июле.

До этого Богачев заявил, что спонсоры казанского клуба находятся в затруднительном положении из-за ситуации вокруг коронавируса. По его словам, это может помешать казанцам продлить соглашение с главным тренером Димитрисом Прифтисом.

Ранее УНИКС расстался с пятью баскетболистами. Отметим, что также без контракта остаются капитан команды Джамар Смит и Эррик Макколлум, который сообщил о желании остаться в Казани даже с понижением зарплаты.