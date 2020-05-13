Спонсоры УНИКСа в тяжелом финансовом положении, клуб может расстаться с Прифтисом

Президент УНИКСа Евгений Богачев назвал тяжелым финансовое положение спонсоров клуба. Из-за этого казанцы могут расстаться с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом, у которого заканчивается контракт.

«У нас есть желание оставить Димитриса, мы уже привыкли к нему за несколько лет. Он положительно проявил себя, знает всех наших игроков. Других кандидатур у нас нет, но ситуация постоянно меняется. Если Еврокубок решат доиграть, там надо показать определенный результат. Судьба тренера очень сильно от этого зависит.

Плюс у нас может снизиться бюджет — наши спонсоры тоже в тяжелом финансовом положении. Это может повлиять на продление контракта. Так что пока неизвестно, какую команду мы сможем сформировать на сезон-2020/21», — сказал Богачев.

Напомним, Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Еще до его завершения из-за сложной обстановки в стране снялся с чемпионата эстонский «Калев».

Розыгрыш Кубка Европы был приостановлен на неопределенный срок. По некоторым данным, в руководстве лиги полагают, что сезон необходимо доиграть для определения победителя и распределения мест в еврокубке на следующий год.

Отметим, что казанский УНИКС отправил своих иностранных баскетболистов домой. Их обратный приезд в страну будет осложнен из-за закрытых границ между государствами.