Турецкий холдинг модернизирует энергоблок Заинской ГРЭС за 37,5 млрд рублей

Турецкий инженерно-строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S. (ENKA) выполнит модернизацию энергоблока Заинской ГРЭС АО «Татэнерго» в Татарстане. Он выиграл открытый аукцион, следует из материалов госзакупки (первым обратил внимание «Интерфакс»).



ENKA предложил выполнить работы за 37,5 млрд рублей при начальной цене в 39,1 млрд рублей. Другой участник закупки, ООО «Сименс технологии газовых турбин», предложило сделать модернизацию за 38,9 млрд рублей.

Теперь турецкий холдинг до 30 ноября 2023 года должен построить энергоблок парогазовой установки (ПГУ) с турбиной и в дальнейшем выполнять его сервисное обслуживание.

В июне прошлого года «Татэнерго» отклонила предложения всех претендентов на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС за 39,2 млрд рублей. Было подано четыре заявки — от АО «Интертехэлектро», а также дочерних компаний Ansaldo, Siemens и General Electric — ООО «АЭР», ООО «Сименс» и ООО «Джии Рус».

В декабре 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил поддержать проект модернизации ключевой в регионе Заинской ГРЭС и дать указание правительству включить ее в перечень станций, которые будут обновлены к 2025 году. В своем письме он объяснил, что станция нуждается в модернизации, а если этого не сделать, ее придется закрыть.

В правительстве одобрили проект модернизации. Стоимость проекта модернизации всей станции оценили в 46,6 млрд рублей. Однако после этого председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов выступил против модернизации ГРЭС.