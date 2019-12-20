СМИ: президент РТ попросил Путина поддержать проект модернизации Заинской ГРЭС

Президент Татарстана Рустам Минниханов написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил поддержать проект модернизации ключевой в регионе Заинской ГРЭС и дать указание правительству включить ее в перечень станций, которые будут обновлены к 2025 году.

Заинская ГРЭС — газовая станция мощностью 2,2 ГВт, принадлежащая «Татэнерго». В 2018 году она была загружена на 35% и выработала 7 млрд кВт ч. КПД станции равно всего 34%. Станция нуждается в модернизировании. Если этого не сделать, ее придется закрыть.

Вывод из эксплуатации станции приведет к тому, что цена на электроэнергию в европейской части России и Урале вырастет на 1,69%. Потребители за год потеряют 12,3 млрд рублей, передают данные письма «Ведомости».

При этом замена 11 отработавших блоков на две парогазовые установки мощностью около 1,7 ГВт приведет к росту КПД станции до 65%. Производство 1 кВтч будет обходиться 2,14 рубля. Модернизация также приведет к снижению выбросов парниковых газов и потребления природного газа почти в 2 раза.

Ранее сообщалось, что Татарстан с начала 2019 года увеличил производство электроэнергии на 12%.