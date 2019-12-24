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«Ведомости»: правительство РФ одобрило модернизацию Заинской ГРЭС

06:20, 24.12.2019
«Ведомости»: правительство РФ одобрило модернизацию Заинской ГРЭС
Фото: pixabay.com

Проект модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго» отобран на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике. Станция будет включена в перечень предприятий, которые будут модернизированы до 2025 года.

По планам «Татэнерго», Заинская ГРЭС будет полностью модернизирована. 11 блоков будут заменены на две парогазовые установки мощностью около 1,7 ГВт. Стоимость проекта модернизации всей станции — 46,6 млрд рублей, строительство 1 МВт — 27,4 млн рублей, передают «Ведомости».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил поддержать проект модернизации ключевой в регионе Заинской ГРЭС и дать указание правительству включить ее в перечень станций, которые будут обновлены к 2025 году. В своем письме он объяснил, что станция нуждается в модернизации. Если этого не сделать, ее придется закрыть.

Общество Татарстан
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