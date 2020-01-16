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Председатель совета директоров «Силовых машин» выступил против установки сверхмощной турбины на Заинской ГРЭС

07:59, 16.01.2020
Председатель совета директоров «Силовых машин» выступил против установки сверхмощной турбины на Заинской ГРЭС
Фото: скриншот google.ru

Председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов выступил против модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго». Он попросил определиться, допустимо ли использовать на проектах модернизации нелокализованные газовые турбины и котельное оборудование.

Предложение о приостановлении решения модернизации он направил вице-премьеру Дмитрию Козаку еще 27 декабря 2019 года. Как сообщают «Ведомости», Мордашов просит определить, допустимо ли использовать на проектах модернизации нелокализованные газовые турбины немецкой Siemens SGT5-9000HL на 593 МВт и котельное оборудование.

Ранее сообщалось, что в правительстве одобрили проект модернизации Заинской ГРЭС. Однако в итоговый список программы она не попала.

Общество Татарстан
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