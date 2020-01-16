Председатель совета директоров «Силовых машин» выступил против установки сверхмощной турбины на Заинской ГРЭС

Председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов выступил против модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго». Он попросил определиться, допустимо ли использовать на проектах модернизации нелокализованные газовые турбины и котельное оборудование.

Предложение о приостановлении решения модернизации он направил вице-премьеру Дмитрию Козаку еще 27 декабря 2019 года. Как сообщают «Ведомости», Мордашов просит определить, допустимо ли использовать на проектах модернизации нелокализованные газовые турбины немецкой Siemens SGT5-9000HL на 593 МВт и котельное оборудование.

Ранее сообщалось, что в правительстве одобрили проект модернизации Заинской ГРЭС. Однако в итоговый список программы она не попала.