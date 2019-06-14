«Татэнерго» отклонило предложения всех претендентов на модернизацию Заинской ГРЭС за 39 млрд рублей

Компания «Татэнерго» отклонила предложения всех претендентов на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС за 39,2 млрд рублей.

Тендер был объявлен в конце апреля. Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на участие в закупке было подано четыре заявки — от АО «Интертехэлектро», а также дочерних компаний Ansaldo, Siemens и General Electric — ООО «АЭР», ООО «Сименс» и ООО «Джии Рус». Однако никто из них контракт на выполнение работ заключить не смог.



«Причина признания закупки несостоявшейся: по итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки», — говорится в протоколе.



Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что переговоры по вопросу модернизации Заинской ГРЭС велись с Mitsubishi, Siemens и General Electric.

