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«Татэнерго» отклонило предложения всех претендентов на модернизацию Заинской ГРЭС за 39 млрд рублей

10:23, 14.06.2019
«Татэнерго» отклонило предложения всех претендентов на модернизацию Заинской ГРЭС за 39 млрд рублей
Фото: скриншот google.ru

Компания «Татэнерго» отклонила предложения всех претендентов на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС за 39,2 млрд рублей.

Тендер был объявлен в конце апреля. Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на участие в закупке было подано четыре заявки — от АО «Интертехэлектро», а также дочерних компаний Ansaldo, Siemens и General Electric — ООО «АЭР», ООО «Сименс» и ООО «Джии Рус». Однако никто из них контракт на выполнение работ заключить не смог.

«Причина признания закупки несостоявшейся: по итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки», — говорится в протоколе.

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что переговоры по вопросу модернизации Заинской ГРЭС велись с Mitsubishi, Siemens и General Electric.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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