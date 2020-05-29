В Татарстане назвали размер идеальной пенсии

В Татарстане 32% жителей считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет 30 тыс. рублей в месяц. Еще 17,5% татарстанцев хотят встретить старость, получая не менее 45—60 тыс. рублей в месяц, сообщает пресс-служба НПФ Сбербанка.

При этом большинство опрошенных (41,2%) считают, что размер их пенсии будет составлять 15—30 тыс. рублей. 20,8% респондентов рассчитывают получать 15—20 тыс. рублей, 20,4% рассчитывают на 20—30 тыс. рублей. Еще у 24% опрошенных пенсия, по их оценкам, составит 10—15 тыс. рублей.

52,6% жителей Казани старше 50 лет понимают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни в старости. Треть респондентов (28,3%) сожалеет, что мало откладывали или вообще не откладывали деньги.

Сбережения (наличные, карточные счета — 34%) и вклады (52%) могут обеспечить доходом лишь 9% татарстанцев. Поэтому 15% жителей республики планируют продолжать работать после выхода на пенсию.