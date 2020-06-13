Голикова рассказала, когда запустят производство первой вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) может выпустить вакцину от COVID-19 первым в стране, промышленное производство может начаться в сентябре.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август.

Также Голикова назвала лидеров по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо института Гамалеи. Это ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России, пишет «Интерфакс».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала дату пика выявления коронавируса в России — это 11 мая. В этот период заканчивались нерабочие дни и регионы начали постепенно снимать введенные из-за вируса ограничения.

