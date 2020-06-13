В правительстве назвали дату пика заболеваемости коронавируса — он был больше месяца назад

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала пиком выявления коронавируса в России — это 11 мая. В этот период заканчивались нерабочие дни и регионы начали постепенно снимать введенные из вируса ограничения.

С конца марта суточный прирост заболевших снизился почти в 16 раз — сегодня это 1,7-1,8% в среднем по стране, пишет «РИА Новости».

На 1 июня 2020 года, по данным экспертов, пик распространения коронавируса прошел и в Татарстане. Система здравоохранения Татарстана в настоящий момент не перегружена, а число летальных исходов удержано на минимальном уровне.

В Татарстане на сегодняшний день 3868 случаев COVID-19, в целом в России - 520 129.