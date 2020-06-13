МЧС полностью ликвидировало последствия пожара на газораспределительной станции в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На 16.08 мск произошла полная ликвидация последствий пожара на Казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ». Об этом сообщил «Реальному времени» и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Марат Рахматуллин.



Недавно ранг пожара был понижен с четырех до двух.

Вчера в Казани примерно в 22.00 произошел взрыв одной из цистерн в газохранилище ООО «Газпром сжиженный газ». Один человек погиб, пострадали еще двое. После хлопка в цистерне образовалась пробоина, выходящий из нее газ воспламенился. Пожар тушили больше 17 часов.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Прокурор Татарстана Илдус Нафиков также поручил провести проверку.