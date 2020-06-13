МЧС Татарстана: ранг пожара на месте взрыва газа в Казани понижен до двух
Ранг пожара на казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» понижен до двух, ликвидация пожара продолжается, сообщил «Реальному времени» и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Марат Рахматуллин.
Сейчас на месте продолжается охлаждение резервуаров и тушение небольшого факельного горения. Сколько еще времени займет ликвидация пожара, по-прежнему неясно.
Ранее пожару был присвоен ранг № 4.
В 16:08 пожарные полностью ликвидировали последствия пожара.
Взрыв одной из цистерн в газохранилище ООО «Газпром сжиженный газ» произошел вчера примерно в 22:00. В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали. После хлопка в цистерне образовалась пробоина, выходящий из нее газ воспламенился. Пожар тушили больше 17 часов.
Справка
Ранг пожара № 2 означает, что на месте всего работает 6 отделений. При крупной площади горения, отсутствии водных источников, недостаточности средств и сил, а также других проблемах, запрашивается ещё 2 отделения из других районов.
Четвертый ранг пожара говорит о том, что обстановка сложная, запрашиваются дополнительные силы. Всего к ликвидации огня привлекаются 13 отделений.
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