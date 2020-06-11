Итоги дня: открытие заведений общепита в РТ, аттестаты без ЕГЭ, дата выборов президента РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 июня.
- Сегодня в Татарстане заведения общественного питания, которые располагают летними верандами, начали принимать посетителей. По оценкам главы Ассоциации отельеров и рестораторов Татарстана Зуфара Гаязова, сегодня только в Казани начали работу для посетителей около 150 таких заведений. При этом общее количество заведений общепита в городе составляет около 1,5 тысячи. Таким образом, сегодня открылись для посетителей примерно 10% от всех ресторанов и кафе. Одним из первых гостей посткарантинного общепита стал президент Рустам Минниханов, который побывал на летней террасе семейного кафе «Сказка». Подробнее о первом дне работы общепита Татарстана после начала пандемии — в материале «Реального времени».
- Председателя Счетной палаты Татарстана Алексея Демидова назначили на очередной срок. Единогласное решение об этом принято сегодня на заседании Государственного совета. Демидов занимает данный пост с 2004 года.
- Новым начальником Татарстанской таможни назначен с 11 июня Марат Гараев. Нового руководителя представили сегодня коллективу замруководителя Федеральной таможенной службы Денис Терещенко и начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов. Предыдущий начальник Татарстанской таможни покинул пост зимой. С 9 января 2020 года он возглавил Северо-Кавказское таможенное управление.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов. Те школьники, которые планируют продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Выпускники, которые идут поступать в вуз, сдадут ЕГЭ. Большинство школьников получат аттестаты уже сегодня, 11 июня, остальные ребята смогут забрать их в следующий понедельник, 15 июня.
- Сегодня дан старт избирательной кампании по выборам президента Республики Татарстан, об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Госсовет РТ принял постановление о назначении выборов на 13 сентября 2020 года — в единый день голосования. После официального опубликования документа в СМИ начнется этап выдвижения кандидатов на должность главы республики. Выборы президента Республики Татарстан Госсовет РТ назначил на 13 сентября 2020 года.
- Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и небольших баров в жилых домах, однако с условием дальнейшей доработки. Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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