День открытых веранд: как казанский общепит пережил карантин, а Рустам Минниханов попал в «Сказку»

Президент попал в «Сказку»



Сегодня свои двери для посетителей открывает общепит Татарстана — с 11 июня заведениям с летними верандами и террасами разрешено принимать гостей на этих самых верандах. Одним из первых гостей посткарантинного общепита стал президент Рустам Минниханов, который побывал на летней террасе семейного кафе «Сказка». Президенту показали, как организована рассадка на веранде с соблюдением дистанции. Рустам Минниханов напомнил, что наиважнейшая задача общепита — правильно организовать обслуживание в новых условиях.



Президент отметил успешный пример «Сказки» как предпринимательской инициативы и преемственности поколений: это одно из старейших кафе города и первое в республике, рассчитанное только на детей. За 50 лет существования его полюбило не одно поколение казанцев и гостей столицы. Очень долго «Сказкой» руководила чета Шариповых — Людмила Тимофеевна и Миннула Нурмиевич. Сейчас дело продолжают их дети Михаил и Максим.



Главным лакомством заведения во все времена было и остается мороженое. Рустам Минниханов признался, что самое вкусное мороженое, которое он ел, — из кафе «Сказка», и снова продегустировал его на летней веранде. А компанию президенту составил мэр Казани Ильсур Метшин.

Праздник для ресторанов

По словам главы Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфара Гаязова, уже с первых часов работы в казанских общепитах наплыв посетителей. «С самого утра многие уже за столом» — отмечает Гаязов. Однако о толпах народу речи не идет: с учетом имеющихся ограничений заведения можно загрузить максимум на 50%, говорит Гаязов.

Уже можно говорить об очередях из желающих попасть на веранды ресторанов: накануне днем корреспондент «Реального времени» обзвонил несколько популярных заведений города с верандами и свободное для брони место нашел лишь с третьей попытки. «Наконец открываемся, вы же понимаете, сколько желающих — как в праздник», — сообщила администратор одного из этих заведений.

Двери веранд открыл только каждый десятый

И сам Гаязов, и глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов тоже называют сегодняшний день праздником. Правда, далеко не у всех заведений есть возможность для открытия летней веранды. По оценке Гаязова, в Казани сегодня открыли двери около 150 заведений общепита при их общем числе в городе в 1,5 тысяч. То есть работать для посетителей начало примерно каждое десятое заведение. Гаязов добавил, что некоторые кафе и рестораны еще готовят веранды и откроются чуть позже.

Омрачать праздник какой-либо печальной статистикой рестораторы не хотят: в разговоре с журналистами Гаязов не стал ни комментировать убытки отрасли за месяцы самоизоляции, ни подсчитывать количество безвозвратно ушедших (хотя некоторые московские коллеги, по его словам, оценивают долю закрывшихся навсегда заведений в 50%). По его словам, окончательно понять ситуацию можно будет только в июле.

Будут ли россияне питаться на террасах холодной осенью?

Как правило, сезон летних веранд начинается в мае и заканчивается в сентябре. Но этот момент не регламентирован законодательно, говорит Гаязов, а определяется прежде всего погодными условиями. И Иванов не исключает, что после пандемии коронавируса привычки россиян могут поменяться таким образом, что им захочется оставаться на верандах подольше, и посещать их даже в холодную осеннюю погоду. Тогда и «верандный сезон» в этом году закончится позже, считает он.

— Есть страны, в которых на верандах люди сидят даже в январе — может быть, снега там нет в это время, но люди сидят в одежде и заказывают напитки и еду. Может быть, с коронавирусом изменится немного культура, и люди будут сидеть на улицах в прохладную погоду. В целом можно ожидать продления сезона летних веранд — заключил Иванов.

Туристов заманят едой и скидками

В целом же Иванов оптимистично смотрит на ситуацию с туристическим сезоном этого лета. Во-первых, границы для туристов пока все же закрыты, и те, кто захотят отправиться куда-то на отдых, обратят внимание на внутренний туризм — в том числе и на поездку в Татарстан. Во-вторых, Госкомитет РТ по туризму запускает промо-кампанию в соседних регионах с призывом отдыхать в Татарстане (детали этой кампании Иванов, правда, не раскрыл).

В-третьих, для прибывающих в Татарстан туристов сейчас действуют довольно привлекательные акции, к которым подключилась часть республиканских отелей и ресторанов. Напомним, при бронировании двух ночей подряд в столице Татарстана третья предоставляется бесплатно, а у семей с детьми есть возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет с предоставлением места и завтрака. Также все гости отелей получают в подарок бесплатную пешую экскурсию по Казани. Кроме того, гости столицы республики могут получить скидку в 25% в ресторанах и кафе — для этого достаточно показать ключ от номера в отеле.

Открытие заведений общепита также должно сыграть свою роль — Иванов напомнил, что Татарстан уже второй год лидер премии National Geographic Traveler Awards в категории «Российский гастрономический туризм».



Александр Артемьев