Алексея Демидова назначили председателем Счетной палаты Татарстана на новый срок
Председателя Счетной палаты Татарстана Алексея Демидова назначили на очередной срок. Единогласное решение об принято сегодня на заседании Государственного совета.
Демидов занимает данный пост с 2004 года.
Рассмотрение внесенной президентом Татарстана кандидатуры Алексея Демидова на должность главы Счетной палаты связана с окончанием срока его полномочий.
Демидова на очном заседании не было, он присутствовал удаленно.ОбществоВласть Татарстан
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