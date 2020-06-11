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Алексея Демидова назначили председателем Счетной палаты Татарстана на новый срок

11:37, 11.06.2020
Алексея Демидова назначили председателем Счетной палаты Татарстана на новый срок
Фото: gossov.tatarstan.ru

Председателя Счетной палаты Татарстана Алексея Демидова назначили на очередной срок. Единогласное решение об принято сегодня на заседании Государственного совета.

Демидов занимает данный пост с 2004 года.

Рассмотрение внесенной президентом Татарстана кандидатуры Алексея Демидова на должность главы Счетной палаты связана с окончанием срока его полномочий.

Демидова на очном заседании не было, он присутствовал удаленно.

ОбществоВласть Татарстан
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