В правительстве утвердили выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов.

Те школьники, которые планируют продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата.

Выпускники, которые идут поступать в вуз, сдадут ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

В правительстве отметили, что такой порядок утвердили в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.

В Рособрнадзоре сообщили даты проведения ЕГЭ по всем предметам. Экзамены начнутся 29 июня и завершатся 23 июля.

Пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты. Аудитории продезинфицируют. Выпускников рассадят так, чтобы между ними сохранялась дистанция не менее 1,5 метра.



В Роспотребнадзоре РФ школьникам посоветовали приходить на экзамены в масках и перчатках. При этом, если ребенок плохо переносит средства индивидуальной защиты, их можно будет снять.