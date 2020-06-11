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Большинству школьников выдадут аттестаты уже сегодня

15:51, 11.06.2020
Большинству школьников выдадут аттестаты уже сегодня
Фото: realnoevremya.ru

Большинство школьников получат аттестаты уже сегодня, 11 июня, остальные ребята смогут забрать их в следующий понедельник, 15 июня.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, все соответствующие приказы уже готовы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал документ, согласно которому все выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов.

Так, школьники, планирующие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Выпускники, которые идут поступать в вуз, сдадут ЕГЭ.

ОбществоОбразование
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