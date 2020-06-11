В Татарстане назначили начальника таможни

Новым начальником Татарстанской таможни назначен с 11 июня Марат Гараев.



Нового руководителя представили сегодня коллективу замруководителя Федеральной таможенной службы Денис Терещенко и начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов.

Марат Гараев в 1992 году окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, а в 2003 году — Российскую таможенную академию.

Он служил в Чувашской таможне с 1993 года по 2010 год. Там он прошел путь от инспектора до начальника Чебоксарского таможенного поста.

В 2010 году Гараев возглавил Марийскую таможню. После ее реорганизации продолжил службу в должности заместителя начальника Нижегородской таможни — начальника Марийского таможенного поста.

С 2013 года Гараев ста заместителем начальника Нижегородской таможни — начальником Чувашского таможенного поста. С 2015 года и до назначения в таможню Татарстана он проработал в должности первого заместителя начальника Нижегородской таможни.

Предыдущий начальник Татарстанской таможни покинул пост зимой. С 9 января 2020 года он возглавил Северо-Кавказское таможенное управление.

