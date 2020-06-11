В ЦИК Татарстана рассказали о старте избирательной кампании по выборам президента республики

Сегодня дан старт избирательной кампании по выборам президента Республики Татарстан, об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Госсовет РТ принял постановление о назначении выборов на 13 сентября 2020 года — в единый день голосования. После официального опубликования документах в СМИ начнется этап выдвижения кандидатов на должность главы республики.

Также сегодня ЦИК РТ проведет заседание, где утвердит план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента РТ, определит количество подписей муниципальных депутатов, необходимых для поддержки кандидатов на должность, утвердит инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов и ряд других.

Число подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидата на должность президента Татарстана, согласно предварительным расчетам, составит 387, в их числе 96 депутатов муниципальных районов и городских округов, собранных не менее чем в 34 муниципальных районах и городских округов.

В организации и проведении выборов, помимо ЦИК республики, задействуют 65 территориальных избирательных комиссий, 2810 участковых избирательных комиссий.

Помимо этого, наряду с президентской кампанией в единый день голосования 13 сентября в Татарстане планируется проведение и других избирательных кампаний: выборов депутатов представительных органах муниципальных образований, дополнительных выборов депутата Государственной Думы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 и дополнительных выборов депутата Госсовета РТ шестого созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37.

Ранее стало известно, что на предстоящих выборах «Единая Россия» поддержит Рустама Минниханова.

