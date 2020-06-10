УНИКС будет готовиться к новому сезону в Васильево

УНИКС будет готовиться к новому баскетбольному сезону в Васильево Зеленодольского района РТ. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Об участии команды в предсезонных турнирах на данный момент неизвестно.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что спонсоры казанского клуба находятся в затруднительном положении из-за ситуации вокруг коронавируса. По его словам, это может помешать казанцам продлить соглашение с главным тренером Димитрисом Прифтисом.

Отметим, что нынешним летом закончились контракты сразу у нескольких лидеров УНИКСа: Эррика Макколлума, Джамара Смита, Рэймара Моргана, Костаса Каймакоглу и Джордана Теодора. Также пока не продлены соглашения с центровым Алексом Тайусом и исландским форвардом Хаукуром Палссоном.

