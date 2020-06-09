Гендиректор «КАМАЗа» подтвердил уход Караева из клуба

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов подтвердил информацию о возможном уходе нападающего Давида Караева из челнинского клуба.

«Когда участвовали в кубке ФНЛ, интерес к определенным игрокам проявляли представители других команд и скауты. Реальное внимание было к Давиду Караеву. Сейчас у него контракт с ФК «КАМАЗ» закончился, и он проходит просмотр в одном из клубов премьер-лиги. Думаю, в ближайшее время получим информацию. Давид очень благодарен, что смог раскрыться в команде», — сказал Миннеханов.

Напомним, 24-летний форвард прошел два зимних сбора с московским ЦСКА, но армейцы решили отказаться от его услуг. Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что игрок вернется в расположение клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал — Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

Ранее сообщалось, что нападающий «КАМАЗа» может перейти в «Крылья Советов» или «Урал».