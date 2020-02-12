Гендиректор «КАМАЗа»: «Из ЦСКА никто не звонил, Караев вернется в клуб»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что нападающий Давид Караев вернется в клуб для дальнейшей подготовки к возобновлению сезона. Ранее он проходил просмотр в московском ЦСКА.

«Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было.

Давид вернется в «КАМАЗ», у него контракт», — сказал Миннеханов Sport24.

Напомним, что 24-летний Караев находился на просмотре в ЦСКА на первом и втором сборах армейцев в Испании. Ранее главный тренер москвичей Виктор Гончаренко заявил, что клуб примет решение относительно будущего игрока в течение двух дней.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.