Форвард «КАМАЗа» Караев может перейти в «Урал»

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев в ближайшее время может стать игроком «Урала» из Екатеринбурга.

По данным источника, футболист уже прошел необходимый медицинский осмотр и вскоре подпишет с уральским клубом полноценный контракт.

При этом игрок не сможет помочь своей новой команде в нынешнем сезоне. Соглашение с «Уралом» предусматривает его участие только в следующем чемпионате страны.

Напомним, 24-летний форвард прошел два зимних сбора с московским ЦСКА, но армейцы решили отказаться от его услуг. Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что игрок вернется в расположение клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал — Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

Ранее сообщалось, что нападающий «КАМАЗа» может подписать контракт с самарскими «Крыльями Советов».