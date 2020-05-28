Форвардом «КАМАЗа» Караевым интересуется «Крылья Советов»

«Крылья Советов» заинтересовались услугами нападающего «КАМАЗа» Давида Караева.

По данным источника, футболист в ближайшее время пройдет просмотр в самарском клубе, после чего руководство и тренерский штаб команды примут решение о покупке игрока. Местное СМИ сообщает, что клубы уже ведут переговоры о переходе Караева в «Крылья Советов».

Напомним, ранее 24-летний форвард прошел два зимних сбора с московским ЦСКА, но армейцы решили отказаться от его услуг. Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что игрок вернется в расположение клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал — Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.