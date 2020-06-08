Михаил Мишустин поручил к 8 июня разработать сценарии возобновления полетов за границу

Росавиация и Роспотребнадзор должны к 8 июня подготовить возможные варианты возобновления международного авиасообщения. Об этом говорится в поручении премьер-министра России Михаила Мишустина (копия документа есть у ТАСС).

Судя по документу, Мишустин поручил проанализировать возможные сценарии возобновления полетов в другие страны и предложить меры поддержки отрасли исходя из каждого сценария.

Основными исполнителями назначены Росавиация и Роспотребнадзор, соисполнители — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что Минтранс России предложит возобновить международные авиарейсы с 15 июля.

