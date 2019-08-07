Скотланд-Ярд рассказал о роли Путина в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств для предъявления обвинений президенту России Владимиру Путину в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан, сказал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.
«У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение», — цитирует его The Guardian.
Ранее Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек.
Справка
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ.
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