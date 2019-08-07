Скотланд-Ярд рассказал о роли Путина в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств для предъявления обвинений президенту России Владимиру Путину в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан, сказал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.

«У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение», — цитирует его The Guardian.

Ранее Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек.