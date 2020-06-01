В Великобритании сняли сериал про отравление Скрипалей — трейлер

Фото: скриншот

Британский телеканал BBC One опубликовал официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» о событиях в городе, когда там отравили бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Героями сериала стали пострадавший при инциденте полицейский Ник Бейли, Дон Стерджес, которая погибла через несколько месяцев после того, как у нее нашли флакон из-под духов с «Новичком». Третьим героем стал представитель городского управления Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич.

Инцидент произошел больше двух лет назад, 4 марта 2018 года. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. При этом британская полиция не нашла доказательств для предъявления обвинений президенту России Владимиру Путину в связи с данным делом.