Переболевший коронавирусом глава Тувы решил ввести карантин в республике

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который несколько дней назад вылечился от COVID-19, решил ввести двухнедельный карантин в республике.

Как пишет РБК, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Туве ограничительные мероприятия (карантин) устанавливаются с 8 по 21 июня 2020 года.

Шолбан Кара-оол поручил управлению Роспотребнадзора и Минздраву Тувы вести мониторинг ситуации и обеспечить наличие лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции в аптеках.

О том, что глава Тувы заразился коронавирусом, стало известно 25 мая. Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал ему здоровья. 4 июня Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса и вышел на работу.

