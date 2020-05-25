Глава Тувы и друг Минниханова заразился коронавирусом — видео

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом. Он записал видеоролик о болезни и ее течении.

В видеообращении он признался, что знал, что может заразиться, однако «кто-то должен нести ответственность» [за людей]. Сейчас в больнице, кроме главы региона находятся председатель администрации Танды, Улуг-Хема, а также ряд подчиненных, имена которых не называются.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сказал Кара-оол на видео.

В завершении он попросил граждан беречь себя и заниматься профилактикой болезни.

Отметим, что президент Татарстана Рустам Минниханов находится в бружеских отношениях с Шолбан Кара-оол. Они регулярно поздравляют друг друга с праздниками. Также Минниханов бывал с рабочим визитом в Республике Тыва.

