Минниханов пожелал здоровья главе Тувы, который заразился коронавирусом

Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал здоровья коллеге — главе Тувы Шолбану Кара-оолу, который ранее сообщил, что заразился коронавирусом.

Ранее Кара-оол опубликовал в своем «Инстаграме» фото с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Чечни Рамзаном Кадыровом, под которым поздравил жителей республики и своих коллег с праздником Ураза-байрам.

Под этим постом Рустам Минниханов поблагодарил за поздравления и пожелал здоровья.

Главы двух республик находятся в дружеских отношениях. Они регулярно поздравляют друг друга с праздниками. Также Минниханов был с рабочим визитом в Республике Тыва.

