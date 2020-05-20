В Роспотребнадзоре разработали рекомендации по работе санаториев
В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Заселять граждан в санатории можно только при наличии у них отрицательных результатов теста на наличие COVID-19, а также отсутствия возможных контактов с заразившимися в течение двух недель до даты отъезда.
После прибытия в санаторий у отдыхающего каждый день должны проверять температуру. Если окажется, что у человека она повышена или имеются другие признаки ОРВИ, его следует изолировать.
В случае выявления среди отдыхающих больного COVID-19, сотрудники санатория проводят эпидемиологическое расследование. В номере отдыхающего после его госпитализации обрабатываются все поверхности. Также проводится полная дезинфекция предприятия организатора питания (пищеблока оздоровительной организации), говорится в тексте рекомендаций, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
Также в санатории должен быть запас средств для проведения дезинфекции, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты не менее чем на пять суток.
Напомним, с 19 мая в Татарстане частично возобновилась плановая работа больниц и поликлиник. Также возобновлены медосмотры и вакцинация.
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